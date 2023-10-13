Antalya’da arazi kavgası: 2 ölü, 2’si jandarma astsubayı 6 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesi Zırlankaya mahallesinde önceki akşam komşu olan İdris Şahin ailesi ve daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Ahmet Yavuz aileleri arasında tartışma çıktı.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Şahin ve Yavuz aileleri arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayı gören diğer mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Bu sırada iddiaya göre İdris Şahin'in tabanca ile ateş etmeye başladı. İlk ateşte Ahmet Yavuz eşi Şerife Yavuz ve oğlu Tolgahan ağır yaralandı. 3 kişi ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Ahmet Yavuz ile eşi Şerife Yavuz hastanede hayatını kaybetti. Yaralı oğulları ise tedavi altına alındı.

2'Sİ ASKER 6 YARALI

Silahlı çatışmanın sürmesi üzerine karşı taraftan da ateş edilmesi üzerine İdris Şahin, eşi Zübeyde oğlu Feridun ile kavgayı ayırmak üzere olay yerine gelen Kavgayı ayırmak üzere gelen astsubaylar Y. O. ve Ö. F. A. ile kavganın karşı tarafı İdris Şahin, eşi Zübeyde oğlu Feridun tüfekle açılan ateş sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar önce Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleni ardından astsubaylar Y.O. ve Ö.F.A. ile kavganın karşı tarafı İdris Şahin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiler. Doktorlar İdris Şahin'ın kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yaralanmalar olduğunu belirterek durumunun ağır olduğunu bildirdi. Astsubayların ise hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

ABLUKA ALTINDA

Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı çatışmada, Zırlankaya Mahallesi'ne zırhlı araçlarla takviye jandarma birlikleri gönderildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyü ablukaya alan jandarma ekiplerinin, her iki tarafın yakınlarının karşı karşıya gelmemesi için önlem aldığı öğrenildi. Yeni gerginlik ihtimaline karşı kimsenin köye girmesine jandarma tarafından izin verilmezken, yaralıların tedavi gördüğü ve cenazelerin bulunduğu hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.

MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Gece Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmet Yavuz ile eşi Şerife Yavuz'un yapılan otopsisinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. Zindankaya Mahallesi'nde ailesi, sevenleri ve mahalle sakinlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Zindankaya Mahallesi'nde jandarmanın güvenlik önlemleri sürüyor. İkinci bir olay olmaması için giriş ve çıkışlar gözetim altında olduğu bildirildi.