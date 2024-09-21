Antalya’da aşırı alkol alan Rus vatandaşı Marsel Gabitov evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın son katında saat 16.30 sıralarında pasaport işlemleri için Rusya'ya giden Larysa Bekesha, 2 gündür eşi Marsel Gabitov'dan haber alamaması üzerine yakınları ile birlikte yaşadıkları evine geldi. Defalarca zile basmasına rağmen kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

Larysa Bekesha kapının açılması için çilingir de çağırdı. İkamete gelen çilingir kapıyı açarken, Bekesha ve yakınları girdikleri evde Gabitov'un yatak odasında hareketsiz şekilde görüntüsü ile karşılaştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede Gabitov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yerine savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gabitov'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Gabitov'un vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, yatak odasında çok sayıda alkol şişesinin bulunduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre Marsel Gabitov'un aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği sanılıyor. Marsel'in kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucu belli olacak.