Antalya’da av tüfeği dehşeti! Kız kardeşini rahatsız eden şahsı vurdu!

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç., belindeki tabancayı çıkarıp R. T.'ye doğrultu ancak tabanca tutukluk yaptı. Bunun üzerine otomobiline yönelen R.T. ise, av tüfeğini alıp K.Ç'yi vurdu. Silah seslerini duyan çevre sakinleri jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleri ve ambulans sevki edildi.