Antalya’da baba oğul tartışması cinayetle bitti

Antalya'nın Seril ilçesindeki Haspınar Mahallesi'nde Mustafa Kök ile oğlu İsmail Kök arasında park halindeki otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kök belindeki tabancayı çıkarıp oğlu İsmail Kök'e ateş etti. Boyun bölgesinden yaralanan oğul Kök hareketsiz kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan çevredekiler durumu jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki İsmail Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltukta oturup ekipler gelene kadar oğlunun başında bekleyen Mustafa Kök ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Kök'ün cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Kök'ün poliste ifadesi devam ediyor.

'YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Emekli Mustafa Kök ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök'ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi'ndeki bir restoranda birlikte yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra İsmail Kök'ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada Mustafa Kök'ün "Ben biraz uyuyayım" deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi. Köye gelmemesi konusunda sürekli ikazda bulunulan İsmail Kök'ün her seferinde köye gelip anne ve babasına hakaret ettiği, bugün de bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın ardından Mustafa Kök'ün "Yeter artık seni öldüreceğim" diyerek belinden çıkardığı tabanca ile oğlunun boyun ateş ettiği öğrenildi.