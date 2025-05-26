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Giriş Tarihi: 26.5.2025 01:49

Antalya’da baba vahşeti: Oğlunu defalarca bıçakladı!

Antalya'da meydana gelen kan donduran olayda, oğlu ile aralarında sorun olan 60 yaşındaki Ali T., konuşmak için boş araziye çağırdığı 25 yaşındaki oğlu Barış T.’yi, defalarca bıçaklayarak katletti. Saldırgan baba olay yerinden uzaklaşırken, kısa sürede yakalandı.

İHA
Antalya’da baba vahşeti: Oğlunu defalarca bıçakladı!

Korkunç olay, Antalya'da bulunan boş bir arazide meydana geldi geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğlu ile aralarında sorun olan Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı. Burada konuşmaya başlayan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanında bulunan bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.



DEFALARCA BIÇAKLADI


Boş araziden gelen kavga seslerini kontrol eden yakın noktadaki bir parkta bulunan vatandaşlar Barış T.'yi yerde kanlar içerisinde buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Babası tarafından öldürülen Barış T.'nin cansız bedeni savcılık, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



YAKALANDI

Öte yandan çok sayıda bıçak darbesi ile oğlunun hayatına son verdikten sonra olay yerinden ayrılan Ali T. aynı sokak üzerindeki ikametinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ali T. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Antalya’da baba vahşeti: Oğlunu defalarca bıçakladı!
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