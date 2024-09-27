Antalya’da başı ve kolu olmayan erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalılık alanda başı ve kolu olmayan erkek cesedi bulundu. Bölgede gezinti yapan vatandaşlar çalılık alanda hareketsiz şekilde başı olmayan ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından güvenlik güçleri alarma geçti. Ekipler ihbarın geldiği noktaya yönlendirildi.

EKİPLER ŞOK YAŞADI

Manavgat'ın Beşkonak Sağırin Mahallesi, Köprüçay yakınlarındaki çalılık alana ulaşan ekipler başı ve kolu olmayan erkek cesedine ulaştı. Karşılaştıkları görüntü karşısında büyük şok yaşayan ekiler cesedin kimliğini belirlenmesi için çalışma başlattı. birkaç günlük olduğu belirlenen ceset bölgesinde yapılan kriminal çalışmaların ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma cesedin kime ait olduğunu belirlenmesi için çalışma başlattı.