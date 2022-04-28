Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra’nın yaşadıklarını düşündü

Antalya'da yaşanan korku dolu anlar geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Kemerağzı mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Özgür E. (46), yolda yürüdüğü sırada 10'u geçkin köpek bir anda etrafına toplandı. Köpeklerin kendisini kovalaması sonucu Özgür E., caddeye fırlayıp orta refüje geçti.
Burada köpeklerden bazıları Özgür E'nin sağ bacağının baldır kısmından ısırıp yaraladı. Köpekler bir süre sonra etrafa dağılırken, yaralanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür E.'nin yaralandığı bölgeye 3 dikiş atıldı.
"O ANDA KAÇIŞ DÜŞÜNÜYORSUNUZ"
Köpeklerden korkmayan birisi olduğunu söyleyen Özgür E., olay anını şu sözlerle anlattı: "Onlar sokak hayvanlarımız, can dostlarımız aslında. Aralarından geçecektim, belki de hata yaptım. Birden havlayarak üzerime saldırdılar. Sayılarını çok hatırlamıyorum ama 10-12 köpek vardı.
Ne kadar sakin kalmaya çalışsam da, üzerime yaklaşmaya başlayınca yola doğru kendimi istemsiz bir şekilde. O da bir hataydı ama o anda kaçış düşünüyorsunuz. Yolda Allah'tan araç trafiği yoktu o sırada. Orta refüje geldim, orada birkaç köpek bacağımın arkasından ısırdılar. Ardından hastaneye kaldırıldım ve 3 dikiş atıldı."
MAHRA'NIN O AN YAŞADIĞI DUYGULARI YAŞADI
Özgür E., daha önce benzer bir görüntüyle köpeklerin saldırısı sonucu kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesine baş sağlığı dileyerek, "Kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. O anlık panikle ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. O an Mahra'nın duygularına bir şey diyemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. Köpeklerin ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Düşseydim eğer ve üzerime atlasalardı daha da kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı.
"ÇÖZÜM ODAKLILIK ÖNEMLİ"
Bölgede ilkokul olduğunu ve turistlerin de yaşadığına dikkati çeken Özgür E., şikayetler sonrası Aksu Belediyesi'nin bu sabah kendisini aradığını ve bir çalışma yaptıklarını söylediğini belirtti.
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra'nın yaşadıklarını düşündü
Özgür E., "Önüne çok geçemediklerini de belirttiler. İlgilendikleri için teşekkür ediyorum ama çözüm odaklılığı burada önemli. Çocuklarımız da bizler de korkuyoruz. Onlar can dostlarımız, onların yok edilmesi gibi bir fikrim yok ama can güvenliğimiz ve huzurumuz için toplanmaları gerekiyor" diye konuştu.
SALDIRMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan Özgür E. ile farklı tarihlerde köpeklerin aynı bölgede başka vatandaşlara saldırma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Özgür E.'nin elinde poşetlerle yürüdüğü sırada köpeklerin bir anda saldırdığı ve Özgür E.'nin yola fırladığı görülüyor. Aynı köpeklerin bebek arabası ve yanında genç bir kızla yürüyen bir kadına köpeklerin saldırma anları ile başka bir vatandaşa yine aynı bölgede saldırdığı da görüntülere yansıdı.
MERSİN'DE DE BİR ÇOCUK BOYNUNDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı. Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.