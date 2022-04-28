Antalya’da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra’nın yaşadıklarını düşündü





"ÇÖZÜM ODAKLILIK ÖNEMLİ"

Bölgede ilkokul olduğunu ve turistlerin de yaşadığına dikkati çeken Özgür E., şikayetler sonrası Aksu Belediyesi'nin bu sabah kendisini aradığını ve bir çalışma yaptıklarını söylediğini belirtti.

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Özgür E., "Önüne çok geçemediklerini de belirttiler. İlgilendikleri için teşekkür ediyorum ama çözüm odaklılığı burada önemli. Çocuklarımız da bizler de korkuyoruz. Onlar can dostlarımız, onların yok edilmesi gibi bir fikrim yok ama can güvenliğimiz ve huzurumuz için toplanmaları gerekiyor" diye konuştu.