Video Türkiye Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra'nın yaşadıklarını düşündü
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra'nın yaşadıklarını düşündü

Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Küçük Mahra'nın yaşadıklarını düşündü

28.04.2022 | 19:06

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Antalya’da yine bir sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürürken 10’u geçkin köpeğin kovalaması sonucu caddeye fırlayan Özgür E. (46), orta refüjde yine köpeklerin saldırması sonucu bacağından yaralandı. Özgür E.’nin yanı sıra aynı bölgede çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapan aile ve başka bir vatandaş da aynı köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bacağından yaralanan Özgür E., köpeklerin saldırması sonucu kendisi gibi yola fırlayan ve kamyonun altında kalması sonucu hastanede yaşamını yitiren Mahra'nın ailesine baş sağlığı dileyerek, “O an Mahra Melin Pınar'ın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor.” dedi. Mersin'de de yine köpek saldırısında 9 yaşındaki bir kız çocuğu boynu ve bacağından yaralandı.

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