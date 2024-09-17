Antalya’da boş arazide 10 günlük erkek cesedi bulundu

UYUŞTURUCU APARATLARI BELİRLEDİ

Polis ekipleri ceset etrafından yaptığı incelemede uyuşturucu aparatlarının olduğunu belirledi. Cesette kesi veya kurşun izi bulunamadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis cesedin mekan takımı olarak tabir edilen madde bağımlısı kişilerden olduğunu kaydetti. Cesedin bulunduğu alanın kentte uyuşturucunun merkezi olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne (Zeytinköy) yakın olması dikkat çekti.