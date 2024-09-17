Antalya’da boş arazide 10 günlük erkek cesedi bulundu

Polisi alarma geçiren olay Saat 18.00 sıralarında Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta boş arazinin yanından geçen vatandaş ağır kokular hissettiği noktada bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cinayet Bürosu ekipleri ağır kokuların geldiği cesedin en az 10 günlük olduğunu yaklaşık 45 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.
UYUŞTURUCU APARATLARI BELİRLEDİ
Polis ekipleri ceset etrafından yaptığı incelemede uyuşturucu aparatlarının olduğunu belirledi. Cesette kesi veya kurşun izi bulunamadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis cesedin mekan takımı olarak tabir edilen madde bağımlısı kişilerden olduğunu kaydetti. Cesedin bulunduğu alanın kentte uyuşturucunun merkezi olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne (Zeytinköy) yakın olması dikkat çekti.