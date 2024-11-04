Antalya’da ev yangını! Genç kadın feci şekilde can verdi

'KADININ ÇIĞLIK ATTIĞINI DUYDUK'

Yaşana korkunç olayın ardından mahalle sakini "İkindi namazını kıldım, pencerenin önünde Kur'an okuyordum, o esnada kadının çığlıklarını duydum. Kendimizi dışarı attık ama komşularla birlikte kurtaramadık. Ancak dakikalarca müdahale etti.. Eve arkadaşları gelip gidiyordu. Ölenin kim olduğunu bilmiyorum. Kadın 'İmdat kurtarın' diye çığlıklar attı, birkaç dakika sonra sös kesildi. Evin içinden alevler yükseldi, 10 dakikada her şey bitti" dedi.