Antalya’da ev yangını! Genç kadın feci şekilde can verdi

Korkunç olay Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'ta saat 17.30 sıralarında Menekşe Aslan'ın yaşadığı 2 katlı evin giriş katında bir anda alevler yükseldi. Yangını gören çevredeki komşuları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada komşular imdat çığlıkları atan Menekşe Aslan'ı kurtarmak için alevlere müdahale etti. Ancak başarılı olamadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Menekşe Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede talihsiz kadının alevlerden kaçmak için Aslan'ın evin penceresine yöneldiği; ancak hırsız girmesin diye yapılan demir parmaklık nedeni ile dışarı çıkamadığı ortaya çıktı.
'KADININ ÇIĞLIK ATTIĞINI DUYDUK'
Yaşana korkunç olayın ardından mahalle sakini "İkindi namazını kıldım, pencerenin önünde Kur'an okuyordum, o esnada kadının çığlıklarını duydum. Kendimizi dışarı attık ama komşularla birlikte kurtaramadık. Ancak dakikalarca müdahale etti.. Eve arkadaşları gelip gidiyordu. Ölenin kim olduğunu bilmiyorum. Kadın 'İmdat kurtarın' diye çığlıklar attı, birkaç dakika sonra sös kesildi. Evin içinden alevler yükseldi, 10 dakikada her şey bitti" dedi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Menekşe Aslan'ın yanarak hayatını kaybettiği olayın ardından polis ayrıntılı soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye yangının çıkış sebebinin araştırıldığını kaydetti.