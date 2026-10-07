Antalya’da çöp ev ekipleri harekete geçirdi: 70 yaşındaki kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı!

EV TEMİZLENİP ONARIMI YAPILACAK

70 yaşındaki Ü.Y.'ye ait ikamette yapılan temizlik çalışmasının ardından kapsamlı bir yenileme çalışması yapılarak yeni eşyalarla donatılacağı öğrenildi. Kepez Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Birim Sorumlusu Zabıta Komiseri İbrahim Akdemir, "Mahalle muhtarı ve vatandaşların başvurusu ile burada yaşayan 70 yaşlarındaki yaşlı bir vatandaşın evinin içindeki yoğun koku ve uygun olmayan şartlarda yaşadığını tespit ettik. Belediye olarak evin içerisinde ve çevresinde genel temizlikler yapıldıktan sonra evin içerisinde tadilat, boya ve badanası yapılacak. İnce temizliğin ardından Kepez Belediyesi olarak evin içerisinde kullanılacak perde, koltuk, halı gibi eşyalarda da yardımcı olacağız. Kendisi şu anda rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Bizde evin çevresi ve içerisinde temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.