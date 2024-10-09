Antalya’da denize atlayan genç hayatını kaybetti

Üzücü olay 7 Eylül tarihinde Kumluca ilçesi Karaöz Limanı'nda meydana geldi. Sanayide esnaf olan Yunus Gürdal, serinlemek için limanın mendireğinden 2 metre yükseklikten denize atladı. Boynunu kuma çarpan Yunus, hareketsiz kalınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tetkiklerde Yunus'un boynunu kırık olduğu belirlendi.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI

Durumu ağır olan Yunus Gürdal, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Baba Hasan Hüseyin, anne Havva Gürdal gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yunus'un cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Isparta'nın Sütçüler ilçesine götürüldü.

UYARI LEVHASI YOK

Oğlunun cenazesini alan anne Havva, amca Mustafa Gürdal ve yeğenleri bir birine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Hasan Hüseyin Gürdal oğlu Yunus'un ölümüne neden olan Karaöz Limanı'nda suyun sığlığı denize atlamama konusunda hiçbir uyarı levhasının almadığına dikkat çekti. Kendi yüreklerinin yandığını da belirten acılı baba, "Buradan her gün onlarca geç ve çocuk denize atlıyor.Suyun sığlığı ile ilgili hiçbir uyarı levhası yok. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın." diyerek yetkilileri uyardı.