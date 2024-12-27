Antalya’da denize düşen araç bulundu: Üniversiteli Engin Şeker aranıyor

Olay, 25 Aralık saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajının da bulunduğu falezlerde meydana geldi. Falezlere gelen 34 CHK 531 plakalı otomobil, 40 metre yüksekliğindeki falez kayalıklarından denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, araç ve içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı. Polis denize düşen aracın içindeki gencin Bilim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü öğrencisi Engin Şeker'in olduğu belirlendi. AFAD, deniz polisi ve itfaiye ekipleri acın yerini sabah belirledi. Sahil Güvenlik ve deniz polisi aracın otomobili çıkartmak için çalışma başlattı. Olayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da önceki gün aracı ile birlikte denize uçan şahsı arama çalışmaları 3'ürncü gününde de devam ediyor. Deniz polisi

SU ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE BULUNDU

Ekiler 3. gününde mıknatıs, sonar ve su altı görüntüle sistemleri ile yapılan aramada sabah saatlerinde aracın yerini tespit etti. Ardından dalgıçlar otomobilde yaptığı aramada Engin şeker'e ulaşamadı. Büyük limandan getirilen deniz vinci araç 4 saatlim çalışmanın ardından gemiye çekildi. Aracın düşme sonucu tanınmaz halde olduğu adeta preslenmiş görüntüsü ekipleri bile şaşkına çevirdi.

BABA ÇARESİZLİK İÇİNDE İZLEDİ

Engin Şeker.'in babası Hacı Veli Şekerci oğluna ait aracın sudar çıkartılışını çaresizlik içinde izledi. Oğlunun aracı 2 ay önce ikinci el olarak satın olduğunu belirten acılı baba, "Polisler araçta oğlumun olmadığın söyledi. Kayıp cesedini bulmak çalışmaları sürdüreceklerini söylediler. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi. Acılı baba oğlunun aracının fotoğrafını çekti. Engin'in aracı 2 ay önce ikinci el olarak aldığını söyledi.