Antalya’da düğün hazırlığı yapan kurye kazada hayatını kaybetti

Kaza Muratpaşa ilesi Üçgen Mahallesi Opera Kavşağında meydana geldi. Sipariş götüren ve 50 kilometre standart hızla seyreden Berkay Keçiş, yol ıslak olmasından dolayı yolda motorun kontrolünü kaybetti. Kayan motor yol kenarında tüp taşıyan aracın römorkuna çaptı. Çarpmanın etkisi ile Keçiş ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulans ile en yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Berkay Keçiş kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları hastaneye koştu. Baba Savaş, anne Hülya kardeşi Murat yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi.

MAYIS'TA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Berkay Keçiş'in canız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin götürülüşü sırasında Berkay'ın moto kurye arkadaşları konvoy yaptı. Otopsini ardından cenazenin Kurşunlu Mezarlığına götürülüşü sırasında yüzlerce moto kurye yine konvoy yaparak son yolculuğunda arkadaşları yalnız bırakmadı. Mayıs ayında düğünü olacak olan Berkay Keçiş, Kurşunlu Mezarlığı'nda ailesi,yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.