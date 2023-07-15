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Giriş Tarihi: 15.7.2023 01:31 Son Güncelleme: 15.7.2023 01:42

Antalya'da 3 kişi elektrik akımına kapılarak can verdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım yapmak için giren 2 işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İşçilere yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş da yaşamını yitirdi

DHA
Antalya’da 3 kişi elektrik akımına kapılarak can verdi

Olay, saat 22.15 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için gelen işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, istasyona indi.

İddiaya göre, akıma kapılan işçilerin yardım çığlıklarını duyan M.Y. adlı vatandaş da istasyona indi. Elektrik akımına kapılan işçiler ve vatandaş, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile çıkartılan 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Site yöneticilerinden Hamza Torun, "İki ASAT çalışanı ve bir vatandaş arıtmanın kanalizasyonuna düşmüş vefat etmişler. Henüz ne olduğunu net olarak bilmiyoruz" dedi.

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Antalya'da 3 kişi elektrik akımına kapılarak can verdi
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