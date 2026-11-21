Bakılar Mahallesi'nde 18.30 sıralarında tartıştığı eşi 57 yaşındaki Fatma Ergün'ü tüfekle vurduktan sonra aynı silahla kendine ateş eden 66 yaşındaki Hasan Ergün, ağır yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Hasan Ergün ve Fatma Ergün, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çift, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör