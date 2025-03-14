Antalya’da esrarengiz olay! Boş arazide kadın cesedi bulundu!

Polisi alarma geçiren olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak üzerinde yer alan boş arazide meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kadını gören bölge sakinleri, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini durdurarak boş arazide hareketsiz yatan bir kadın olduğunu bildirdi.

ÖLÜM SEBEBİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Polis ekipleri olay yerine gittiğinde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durum diğer birimlere bildirilmesinin ardından nöbetçi savcı olay yerine savcı çağrıldı.