Antalya’da evden 4 milyon değerinde döviz ve altın çalan hırsız tutuklandı

Lüks bir daireden yaşanan hırsızlık olayının ardından aile durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olayla ilgili yapılan kapsamlı saha çalışmaları ve detaylı güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde soygun olayını gerçekleştiren kişinin "Kaçakçılık" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonda İ.Y.'yi trafikte motosiklet üzerinde yakaladı.

DOVİZ VE ALTINLAR TESLİM EDİDİ

Polis ekipleri İ.Y.'nin kullanımında olan motosiklette yapılan aramalarda 82 bin 400 Euro, 27 bin 910 Türk Lirası, 1 adet yarım altın, 3 adet tam altın, 2 adet 66.5 gram has altın ile 1 adet altın zincir ele geçirildi. Çalıntı malları aileye teslim edildi. "Evden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.