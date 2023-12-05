Antalya’da feci kaza: Anne ve oğlu can verdi

Antalya'nın kaş ilçesinde meydana gelen korkunç kazada sürücü Özgür Evmez'in (24) ile annesi Zehra Evmez (56) hayatını kaybetti. Kaza Dirgenler Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Evmez'in kullandığı plakalı otomobil, M.S.(24) idaresindeki beton pompası olarak kullanılan araca çarpıştı.
ANNE VE OĞUL CAN VERDİ
Korkunç kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilde bulunan araç sürücüsü Özgür Evmez ile annesi Zehra Evmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından karayolu bir süre ulaşıma kapandı.