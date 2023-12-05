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Giriş Tarihi: 5.12.2023 15:43 Son Güncelleme: 5.12.2023 16:10

Antalya’da feci kaza: Anne ve oğlu can verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille beton pompası aracının çarpışması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da feci kaza: Anne ve oğlu can verdi

Antalya'nın kaş ilçesinde meydana gelen korkunç kazada sürücü Özgür Evmez'in (24) ile annesi Zehra Evmez (56) hayatını kaybetti. Kaza Dirgenler Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Evmez'in kullandığı plakalı otomobil, M.S.(24) idaresindeki beton pompası olarak kullanılan araca çarpıştı.

ANNE VE OĞUL CAN VERDİ

Korkunç kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilde bulunan araç sürücüsü Özgür Evmez ile annesi Zehra Evmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

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Antalya’da feci kaza: Anne ve oğlu can verdi
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