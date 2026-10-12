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Giriş Tarihi: 12.10.2026 08:50

Antalya'da feci kaza! Araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 4 yaralı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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İHA Yaşam
Antalya’da feci kaza! Araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 4 yaralı
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Antalya'da dün akşam saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi üzerinde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi istikametine giden Cemal Oktay'ın (67) kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.

50 METRELİK UÇURUMDAN TAKLA ATARAK DÜŞTÜ

Taklalar atarak uçurumdan düşen aracı gören seyir halindeki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ 4 YARALI

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan ismindeki genç ise kazayı yaralı olarak atlattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkardı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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