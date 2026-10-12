Antalya’da feci kaza! Araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 4 yaralı

2 ÖLÜ 4 YARALI

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan ismindeki genç ise kazayı yaralı olarak atlattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkardı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edildi.