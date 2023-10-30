Antalya’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü otobüsle çarpıştı...

Feci kaza, saat 08.30 sıralarında Antalya'daki Alanya Milli Egemenlik Stadyumu önünde meydana geldi.

Motosikleti ile Gazipaşa istikametinden Alanya'ya doğru giden Adem Arslan, direksiyon kontrolünü kaybedince karşı yönden gelen 07 HRV 11 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Arslan'ın kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybettiği ve ardından otobüs ile çarpıştığı anlar yer aldı.