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Giriş Tarihi: 29.10.2023 18:29

Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
Antalya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 06.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa U. (19) yönetimindeki 07 BKA 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nın (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
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