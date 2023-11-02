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Giriş Tarihi: 2.11.2023 16:08

Antalya'da feci olay... Çarşı tuvaletinde ölü bulundu...

Atanlya'da Oğuz Erçin, çarşı tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Erçin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

İHA
Antalya’da feci olay... Çarşı tuvaletinde ölü bulundu...

Antalya Manavgat'ta vatandaşlar çarşı tuvaletinde hareketsiz yatan bir erkeğin olduğunu fark etti. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine iIlıca-Kumköy turizm merkezindeki Kumköy Center isimli çarşıya giden jandarma ve sağlık ekipleri, tuvalette hareketsiz şekilde yatan Oğuz Erçin'e (48) müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Erçin, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Erçin'in cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Antalya'da feci olay... Çarşı tuvaletinde ölü bulundu...
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