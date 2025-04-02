Antalya’da hortum dehşeti!

Turistlik ilçede aniden başlayan hortum Gültepe Mahallesi D-400 karayolu yan yol üzerinde bulunan mobilya mağazasında maddi zarara yol açtı. Hortum işyerinin çatısını araçların üzerine attı. Karavan yapılmak üzere bekleyen panelvan aracı havalandırıp otomobillerin üzerine attı. Onlarca araçta ve işyerinde ciddi miktarda maddi zara meydana geldi. Hortumu yaşayan Hikmet Dağlı, "Bir anda çatıyı fırlattı. Aracı karton kutu gibi uçurdu. Canımızı zor kurtardık" dedi.

KAŞ VE ANAMUR İLÇELERİNDE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Akdeniz'de etkili olan sağanak yağış seralara zarar verdi. Antalya'nın Kaş ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçelerinde onlarca dönüm sera zarar gördü. Kaş'ta domates seraları kullanılamaz hale geldi. Anamur ilçesi Ören, Alataş ve Emişah mahallelerinde meydana gelen hortum muz seralarına zarar verdi. Onlarca dönümlük muz serasında maddi hasar meydana geldi.