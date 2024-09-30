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Giriş Tarihi: 30.9.2024 23:38

Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum ev ve seralara zarar verirken, sağanak nedeniyle de tarım arazileri sular altında kaldı

İHA
Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısında bulunduğu Antalya Körfezi'nde hortum ve sağanak etkili oldu. Serik ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde bugün saat 17.00 sıralarında aniden hortum çıktı. Çıkan hortumda bir evin çatısı kırılarak üzerine devrilen ağaç nedeniyle zarar gördü, bir evin çatısı ise yerinden koparak savruldu. Mahallede dört serada naylonların yırtılması sonucu devrilen demir borular ve ekili sebzeler de zarar gördü.



"KENDİMİ ZOR KURTARDIM"

Evinin çatısı uçan Vedat Topçu, "Hortum birden ağaçları komple yere yatırdı. Ben evdeydim, benim evimin çatısını kopartıp attı" dedi.

Serası zarar gören Mesut Balcı da, hortumun bir anda geldiğini belirterek, "Ben kendimi zor kurtardım" dedi.

Tekke Mahallesi'nde de şiddetli rüzgarın yanı sıra yağış etkili oldu. Sağanaktan dolayı tarım arazileri, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Öte yandan Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

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Antalya’da hortum ev ve seralara zarar verdi
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