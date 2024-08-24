Antalya’daki huzurevi yangınında acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir huzurevinde 14 Ağustos tarihinde yangın çıktı. Alevlere itfaiye müdahale etti. Kısa süre yangın kontrol altına alındı. Huzurevi sakinleri çalışanların ve kendi çabaları ile alevlerin ve dumanların arasından kendini dışarı attı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çıkan yangının ardından 3'ü ağır olmak üzere 23 kişi huzurevi sakini yaralandı. Durum ağır alanlardan Yüksel Çankaya ile oda arkadaşı Kerim Güven Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen Kerim Güven 21Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Yüksel Çankaya ise 24 Ağustos tarihinde yaşamını yetirdi. Ölüm haberinin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.
BİZE 2 GÜN SONRA HABER VERDİLER
Ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Sabriye Çankaya huzurevinin yangından iki gün sonra kendilerine "Kardeşiniz hafif yaralı" diye haber verildiğini söyledi. Olayı öğrenir öğrenmez Antalya'ya hastaneye geldiğini de belirten acılı kardeş, "Şehir Hastanesi'ne geldiğimde ağabeyimin ağır yaralı ve yoğun bakımda yattığını gördüm. Çok acı çekiyordu. 10 gün dayanabildi. Hayatını kaybetti. Huzur evinden şikayetçi olduk. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıydı. Huzurevi yönetici ve sahipleri bir gün gelip ilgilenmediler. Bize durumunu sormadılar." Diyerek tepkilerini dile getirdi.
CENAZESİ AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Yüksel Çankaya'nın cansız bedeni yakınları tarafından teslim alındı. Afyorkarahisar'in İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü mezarlığından ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa veridi.
CAN PAZARI YAŞANMIŞTI
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 14 Ağustos tarihinde yangın, 65 kişi kapasiteli özel bir huzurevinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının alevleri kısa sürede binayı sardı. Huzurevi çalışanlarının ardından bina hızlıca tahliye edildi.
Yangından çıkarılan vatandaşlar kendini sokağa attı. Canlarını zor kurtaran huzurevi sakinlerinin hali yürekleri sızlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri yaralıların yakın civardaki hastanelere sevkini gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen 3'ü ağır 23 kişi hastanelere sevk edilmişti.