Antalya’daki huzurevi yangınında acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti!

BİZE 2 GÜN SONRA HABER VERDİLER

Ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Sabriye Çankaya huzurevinin yangından iki gün sonra kendilerine "Kardeşiniz hafif yaralı" diye haber verildiğini söyledi. Olayı öğrenir öğrenmez Antalya'ya hastaneye geldiğini de belirten acılı kardeş, "Şehir Hastanesi'ne geldiğimde ağabeyimin ağır yaralı ve yoğun bakımda yattığını gördüm. Çok acı çekiyordu. 10 gün dayanabildi. Hayatını kaybetti. Huzur evinden şikayetçi olduk. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıydı. Huzurevi yönetici ve sahipleri bir gün gelip ilgilenmediler. Bize durumunu sormadılar." Diyerek tepkilerini dile getirdi.