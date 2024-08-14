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Giriş Tarihi: 14.8.2024 21:18 Son Güncelleme: 14.8.2024 21:27

Antalya’da huzurevinde çıkan yangında 3’ü ağır 23 kişi yaralandı

Antalya’nın Konyaaltı'nda ilçesinde bulunan özel bir huzurevinde çıkan yangında 23 kişi dumandan etkilendi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da huzurevinde çıkan yangında 3’ü ağır 23 kişi yaralandı

Huzurevi tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve ambulans ekipleri yangına ve yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangın, 65 kişi kapasiteli özel bir huzurevinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının alevleri kısa sürede binayı sardı. Huzurevi çalışanlarının ardından bina hızlıca tahliye edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yangından çıkarılan vatandaşlar kendini sokağa attı. Canlarını zor kurtaran huzurevi sakinlerinin hali yürekleri sızlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri yaralıların yakın civardaki hastanelere sevkini gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen 23 kişi hastanelere sevk edildi. Bir çok yaşlıya ayakta müdahale edildi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Antalya’da huzurevinde çıkan yangında 3’ü ağır 23 kişi yaralandı
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