Antalya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araç içerisinde bulunan Muhsin Ünalan, Ömer Karabulut ve otomobilde bulunan Buse Kölgeli, Derya Kölgeli, Fatih Kölgeli ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine sevk edildi. Ünalan'ın cenazesi de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.