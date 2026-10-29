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Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:48

Antalya'da kamyon refüjü aşıp karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon, refüjü aşarak karşı şeride geçti. 2 otomobille çarpışan kamyonun yol açtığı feci kazada 3 kişi yaralanırken, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA Yaşam
Antalya’da kamyon refüjü aşıp karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
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Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İsmail D'nin kullandığı 64 ACH 776 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjü ve tel örgüleri aştıktan sonra karşı şeride geçerek Metin Y'nin kullandığı 07 BGU 683 ve Hasan Ç'nin kullandığı 07 LOU 10 plakalı araçlara çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyon sürücüsü İsmail D. ile 07 BGU 683 plakalı araç sürücüsü Metin Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Ali Ü. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, 112 sağlık ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yol ortasında kalması nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Kömürcüler Köprüsünden sonra Antalya istikametine trafik akışı Çolaklı Mahalle Merkezinden sağlandı. Araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun süratli bir şekilde tel örgüleri devirip refüjü aşarak karşı yola geçmesi ve araçlarla çarpışma anı yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

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Antalya'da kamyon refüjü aşıp karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
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