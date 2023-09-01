Antalya’da kanalda korkunç ölüm

İhbarın ardından olay yerine koşan adamın abisi ise kardeşine son kez bakarak ekiplere, "Ölmedi dimi?" demesi yürekleri dağladı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Ersoy'un yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.