Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da kanalda korkunç ölüm
Giriş Tarihi: 1.9.2023 11:59 Son Güncelleme: 1.9.2023 12:11

Antalya’da kanalda korkunç ölüm

Antalya’da bahçe sulamak için kanala girdiği sırada elektrik akımına kapılan Muhammet Ersoy (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kanalda korkunç ölüm

Antalya'nın Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda kanal içerisinde Muhammet Ersoy'u hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri kanal içerisindeki Mustafa Ersoy'u çıkarmak için makara sistemi kurdu. Ardından itfaiye eri şahsın üzerinde bir elektrik olup olmadığını öğrenmek için kontrol ettikten sonra sedyeye alınarak yukarı çekildi.

İhbarın ardından olay yerine koşan adamın abisi ise kardeşine son kez bakarak ekiplere, "Ölmedi dimi?" demesi yürekleri dağladı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Ersoy'un yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da kanalda korkunç ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA