Antalya’da kanalda korkunç ölüm

Antalya'nın Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda kanal içerisinde Muhammet Ersoy'u hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
İtfaiye ekipleri kanal içerisindeki Mustafa Ersoy'u çıkarmak için makara sistemi kurdu. Ardından itfaiye eri şahsın üzerinde bir elektrik olup olmadığını öğrenmek için kontrol ettikten sonra sedyeye alınarak yukarı çekildi.