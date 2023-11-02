Antalya’da kanlı olay: Tadilat kavgasında 3 yaralı!

Dehşet dolu olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi 2102 Sokak'ta yaşandı. Yılmaz S., yan apartmanın ikinci katında tadilat yapan Ahmet A. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Yılmaz S. küfredince aynı sokakta oturan Muhammet F. ile oğlu Ali F. kendisini uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında önce tartışma, ardından da arbede yaşandı. Üzerinde taşıdığı tabancanın kabzasıyla Muhammet F.'nin başına vuran Yılmaz S., ardından rastgele ateş etti. Bu sırada okuldan evine dönen Sinem U. sol bacağına, Ali F. de ayak bileğine isabet eden kurşunla yaralandı.