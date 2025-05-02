Antalya’da kaza! 1 ölü 2 yaralı

Kaza bugün saat 12.50 sıralarında Akseki - Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Savaş S. idaresindeki araç ile karşı şeritten A. Sabri Çayan'ın kullandığı araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Sabri Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan yakını Nuray Çayan ve Elifnaz Çayan yaralı olarak kurtuldu. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

3 SAAT SONRA YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle 3 şeritli karayolunda trafik yaklaşık 3 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen Akseki Cumhuriyet Savcısı ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Sabri Çayan'ın cesedi ise Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.