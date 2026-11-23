Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Balbey Mahallesi'nde hayata geçirdiği Kentsel Yenileme Projesi'nin 1. Etap'ında önemli aşama kaydedildi. Mahallenin tarihi dokusu ve mimari kimliği gözetilerek hazırlanan projede kaba inşaat ve dış cephe çalışmaları tamamlandı. İlk etabın yüzde 85'lik bölümü tamamlanırken, yapıların elektrik, su ve yangın tesisatları gibi ince imalatlarında sona yaklaşıldı. Projede çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

DIŞ CEPHE GİYDİRMELERİ TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in "Balbey'i yalnızca yenilemiyor; kimliğini, hafızasını ve değerini koruyarak hak ettiği noktaya taşıyoruz. Balbey'i, Antalya'mıza yakışır bir yaşam alanı haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" diyerek büyük önem verdiği projelerden biri olan Balbey Mahallesi'nde hayata geçirilen projenin ilk etabında4 blokta kaba inşaat çalışmaları tamamlandı ve yapılar yükseldi.Yapıların mahallenin dokusuna uygun dış cephe giydirmeleri de tamamlanırken, elektrik, su ve yangın tesisatları gibi ince imalat işlerinde sona yaklaşıldı. Ekipler, çevre düzenlemesi ve peyzaj imalat çalışmalarına da hızla devam ediyor.

TARİHİ DOKUYA UYGUN MODERN YAŞAM ALANI

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANTEPE A.Ş. tarafından uygulanan proje, çevre düzenlemeleriyle birlikte 4 bin metrekarelik alan üzerinde yükseliyor. Toplam 9 bin metrekare inşaat alanına sahip projede 15 ofis, 15 dükkân, 2 konaklama tesisi ve 80 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Proje kapsamında ayrıca yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarının bulunduğu toplam 3 bin metrekarelik peyzaj alanı oluşturuluyor. Böylece Balbey'in tarihi kimliğini koruyan, sosyal ve ticari yaşamını destekleyen, modern ihtiyaçlara cevap veren yeni bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.