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Giriş Tarihi: 12.11.2023 13:48 Son Güncelleme: 12.11.2023 14:09

Antalya’da ki korkunç kaza iki genci hayattan kopardı

Antalya’da meydana gelen tek taraflı kazada hemşirelik mezunu Ali Güneş (22) ile yanında bulunan arkadaşı Merve Sude Madaslı (20) hayatını kaybetti. Kazayı öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da ki korkunç kaza iki genci hayattan kopardı

Antalya'da gece saatlerinde sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde Ali Güneş'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak işyerinin duvarına vurdu.

KAZA YERNDE HAYATLARINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde her ki gencinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından iki gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Otopsinin ardından Ali Güneş'in cenazesi Kepez ilçesi Odabaşı Mezarlığı'nda 2008 yılında kendisi gibi kazada hayatını kaybeden babası Mesut Güneş'in yanında ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merve Sude Madaslı cenazesi ise Burdur'un Bucak ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde toprağa verildi. Cenazede Baba Enver ve Fatma Madaslı ayakta durmakta güçlük çekti.

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Antalya’da ki korkunç kaza iki genci hayattan kopardı
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