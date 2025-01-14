Antalya’da KOM ekiplerinden 4 ilçede eş zamanlı operasyon

KOM ekipleri Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyon kapsamında, iş yeri, depo ve ikamette yapılan aramalarda; 162 bin adet boş/dolu makaron, bin 490 paket kaçak sigara, 652 litre kaçak içki, 17 adet kaçak elektronik sigara ile 5 kilogram kaçak tütüne el koyduğu kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN RUS YAKALANDI

KOM ekipleri ayrıca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Rusya yetkili makamlarınca yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında 'Dolandırıcılık"'suçundan kırmızı bültenle aranan M. A. ile 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla O. C.'inde aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Kırmızı bültenle aranan M.A. İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine eslim edilirken, 5 kişi ise cezaevine teslim edildiği kaydedildi.