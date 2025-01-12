Antalya’da köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza Kasaba-Kaş kara yolu Uğrar Mahallesi'ndeki Felen Köprüsü'nde meydana geldi. Süleyman Gülcü yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak önce çam ağacına çarptı, ardından Felen Köprüsü'nden dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dereden güçlükle çıkarılan ve ambulans ile Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan ve hastaneye gelen gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Süleyman Gülcü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını gözyaşları arsında Kasaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, genç sürücünün hayatına mal olduğu kaydedildi.