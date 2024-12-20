Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü 4 yaralı

Mehmet Y'nin (57) kullandığı otomobil ile İsmail Karaca (65) idaresindeki motosiklet, Büyükkum Mahallesi'ndeki Andreake Kavşağı'nda çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü İsmail Karaca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Motosiklette bulunan Esma Karaca (59) ile otomobil sürücüsü ve araçtaki Düriye ve Şadiye Yaman yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Acı haberi alan Karaca'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.