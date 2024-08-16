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Giriş Tarihi: 16.8.2024 19:23 Son Güncelleme: 16.8.2024 20:03

Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Korkuteli - Antalya karayolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu otomobilde bulunan Erdal (75) ve Sabahat Karazor (74) çifti hayatını kaybetti. Karazor çiftinin araç sürücüsü kızları Şaziye Çamlı (34) ve torunları Erdal Taha Çamlı (2) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Korkunç kaza saat 18.00 sularında Korkuteli – Antalya karayolu Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kızıldemir idaresindeki kamyon ile Şaziye Çamlı idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalı savaş alanına döndü. Otomobilde bulunan Erdal Karazor, Sabahat Karazor, otomobil sürücüsü Şaziye Çamlı ve 2 yaşındaki oğlu Erdal Talha Çamlı otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi yapılan çalışmaların ardından güçlükle dışarı çıkardı.

YARALILAR HAVA AMBULANSI İLE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Sabahat Karazor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Şaziye Çamlı ile minik oğlu Erdal Talha Çamlı ve babası Erdal Karazor hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Erdal Karazor' da hayatın kaybetti.

DURUMLARI AĞIR

Doktorlar otomobil sürücüsü Şaziye Çamlı ile minik oğlu Erdal Talha Çamlı'nın durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü İbrahim Kızıldemir gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı
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