Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Korkunç kaza saat 18.00 sularında Korkuteli – Antalya karayolu Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kızıldemir idaresindeki kamyon ile Şaziye Çamlı idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalı savaş alanına döndü. Otomobilde bulunan Erdal Karazor, Sabahat Karazor, otomobil sürücüsü Şaziye Çamlı ve 2 yaşındaki oğlu Erdal Talha Çamlı otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi yapılan çalışmaların ardından güçlükle dışarı çıkardı.

YARALILAR HAVA AMBULANSI İLE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Sabahat Karazor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Şaziye Çamlı ile minik oğlu Erdal Talha Çamlı ve babası Erdal Karazor hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Erdal Karazor' da hayatın kaybetti.

DURUMLARI AĞIR

Doktorlar otomobil sürücüsü Şaziye Çamlı ile minik oğlu Erdal Talha Çamlı'nın durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü İbrahim Kızıldemir gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.