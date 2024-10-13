Antalya’da korkunç kaza: 3 ölü

Korkunç kaza öğle saatlerinde Elmalı ilçesine bağlı Bayralar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Aytaç Özen'in kullandığı motosiklet, kavşakta sola dönüş yapan Hüseyin Sarıca yönetimindeki kamyonete çarptı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ile kamyonet alev aldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye yanan araçları söndürdü. Sağlık ekipleri kamyonette bulunan İbrahim Solmaz ile motosiklet sürücüsü Aytaç Özen yanma sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yanma sonucu yaralanan kamyonet sürücüsü Hüseyin Sarıca ambulans ile Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.