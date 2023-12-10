Antalya’da korkunç kaza

Korknuç kaza, saat 14.00 sularında Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait 07 APE 077 plakalı otomobili alan Saffet Aras Kol, yolda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarpıp, devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Saffet Aras Kol, itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile güçlükle araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Saffet Aras Kol'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kol'un cenazesi savcının ilk incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil olay yerinden kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde babasının otomobiliyle şarampoldeki beton direğe çarpan Saffet Aras Kol'un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar sani ye saniye yer aldı.