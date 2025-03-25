Antalya’da korkunç olay!

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. Meltem Mahallesi'nde bulunan Adliye Ek Binasındaki Denetimli Serbestlik Bürosu'nda görüşmesi olan Onur Ö. arkadaşı Zekeriya Yalçın'dan kendisini araç ile adliyeye götürmesini istedi. Yolda kendisini kötü hissettiğini belirten ve aracın arka kısmına geçen Yalçın burada birkaç kez istifra etti. Onur Ö.'nün kendisini hastaneye götürme isteğini kabul etmeyen Zekeriya Yalçın arkadaşı ile birlikte adliyeye geldi. Yol kenarına aracı park ettikten sonra otomobil içerisinde uzanan Yalçın, Onur Ö.'den işi bittikten sonra kendisine ayran söyledi.

ARKADAŞINI HAREKETSİZ BULDU

Zekeriya Yalçın'ı araçta bırakarak görüşmesi için adliyeye giden Onur Ö. 1 saat sonra geri geldi. Zekeriya Yalçın'ı araç içerisinde hareketsiz olarak gören Onur Ö., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak sağlık ekibi istedi. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Zekeriya Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Zekeriya Yalçın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.