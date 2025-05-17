Antalya’da korkunç olay! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İlkan Özen motosikleti ile Manavgat ilçesinden Serik istikametine seyir halinde gittiği sırada sürücünün cebindeki cep telefonu bataryasının patlayarak alev aldı.. Patlamanın etkisi ile sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, aynı yönde ilerleyen İsmail A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan İlkan Özen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. İlkan Özen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.