Antalya’da korkutan yangın! Kendi evini ateşe verdi: Kiracı canını hiçe sayıp alevlerin arasına daldı!

KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN ATEŞE ATLADI



Olay anını anlatan kahraman kiracı Muzaffer Yıldız, "Her şey bir anda oldu. Yangın çıktı, önce bağrış sesleri duydum. Ev sahibimin oğlu içeride kedilerin olduğunu söyleyince hemen kurtarmak istedim. O an canımı tehlikeye attığımı düşünemedim bile, sadece onları çıkarmaya odaklandım. Bir ara korktum ama çok şükür kurtardık. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.