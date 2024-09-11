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Giriş Tarihi: 11.9.2024 16:05 Son Güncelleme: 11.9.2024 16:15

Antalya'da kuyumcunun altınlarını çalmaya çalıştı: Yakalandı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, taşla kuyumcunun camını kırarak vitrindeki altınları çalmaya teşebbüs eden kişi, iş yeri sahibince yakalandı. İşte detaylar...

AA
Antalya’da kuyumcunun altınlarını çalmaya çalıştı: Yakalandı!

Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önüne elektrikli bisiklet ile gelen bir kişi havluya sarılı parke taşıyla cama vurmaya başladı. Altınları çalmaya teşebbüs eden kişiye ilk müdahaleyi dükkanın karşısında oturan iş yeri sahibi Koray Güzel ve komşu esnaflar yaptı.

Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, vatandaşlar tarafından devriye görevinde olan polis memurlarına teslim edildi. İş yerine hasar veren şüpheli, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

"CAMIMIZ KURŞUN GEÇİRMEZ"

İş yeri sahibi Koray Güzel, "Plakasız motosikletle bir kişi geldi. Havluya sardığı kaldırım taşını çıkartıp cama vurdu. Sonra bir kere daha vurdu.

Camımız güvenlikli, kurşun geçirmez cam. Sonra ben ve esnaf arkadaşlar müdahale ettik. O sırada geçen polis, şahsı gözaltına aldı. Hiç beklemiyorduk" dedi.

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Antalya'da kuyumcunun altınlarını çalmaya çalıştı: Yakalandı!
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