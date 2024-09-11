Antalya’da kuyumcunun altınlarını çalmaya çalıştı: Yakalandı!

Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, vatandaşlar tarafından devriye görevinde olan polis memurlarına teslim edildi. İş yerine hasar veren şüpheli, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

"CAMIMIZ KURŞUN GEÇİRMEZ"

İş yeri sahibi Koray Güzel, "Plakasız motosikletle bir kişi geldi. Havluya sardığı kaldırım taşını çıkartıp cama vurdu. Sonra bir kere daha vurdu.