Antalya’da lüks otomobil ile korkunç kazada iş insanı hayatını kaybetti

Döşemealtı istikametine seyir halinde ki Orçun Ergün idaresindeki lüks otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halindeki Y.B.'nin kullandığı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

Süratli olduğu öğrenilen Ergün'ün kullandığı aracın çarptığı kamyonet sürücüsü çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında ki bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi.

LÜKS OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye ekiplerin yanı sıra ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri hurdaya dönen lüks araç sürücüsü iş insanı Orçun Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürçüşü Y.B. ve yolcu olarak bulunan M.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatılırken, Orçun Ergün'ün cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.