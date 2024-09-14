Antalya’da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya Korkuteli'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada Ramazan Dalkıran idaresindeki motosiklet, seyir halinde önünde giden E.A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Dalkıran ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ramazan Dalkıran kurtarılamadı.
Ramazan Dalkıran'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Dalkıran'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.