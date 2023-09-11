Antalya’da motosiklet kazasında ölen 3 gencin ailesi gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Kepez İlçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesini devamında bulunan trafiğe kapalı yolda dün akşam saatlerinde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın bulunduğu motosiklet ile Yusuf Koç'un kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada çarpışmanın şiddeti ile yaralılar etrafa savruldu. Kazayı gören diğer motosiklet sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPTI

Trafik ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri Helin ve Melisa'nın ölümüne neden olan motosikleti kimin kullandığını belirlenmesi için parmak izi çalışması yaptı. Ekipler geçtiğimiz yıllarda da aynı yerde motosikletçi gençlerin kaza nedeniyle hayatlarını kaybettiğini kaydetti. Polis geçtiğimiz yıllarda 2 gencin daha aynı şekilde kaza yaparak hayatlarını kaybettiğini dikkat çekti. Aileler ise burada yarış yapılmasını yasakladı.

BU ACIYA NASIL DAYANAYIM

Kızlarını kaybeden aileler ise gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde aileler kızlarını cansız bedenlerine sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından cenazeler Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden aileler ise birbirlerini suçladı. Evlatlarının canlarına mal olan alanın kapatılmasını isteyen aileler, "Bizim canımız yandı. Başkalarını canı yanmasın. Burası motosiklete kapatılsın. Kimse gelip yarış yapmasın" diye konuştu.

MELİSE BİR MELEKTİ

Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Melisa Yıldırım'ın amcası Yusuf Erol, yaşadıkları acının tarifi imkansız olduğunu söyledi.

Kızlarının hiç uğruna kazayı kurban gittiğini de belirten acılı amca, "Dün akşam kazanın olduğu alana biz gittiğimizde 100 tane motosiklet vardı. Melisa'nın bulunduğu motosiklet giderken karşı taraftaki kişi teker kaldırıp indiriyormuş. Bu alanda motosiklet kullanımına mutlaka kapatılmalı. Burada daha önce de iki kişi hayatını kaybetmiş. 3 genç canımız gitti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Önlem alınsın" dedi.

Melisa'nın melek gibi bir kalbi olduğu nu da belirten acılı amca Yusuf Erol, "Onun kalbi iyilik için atardı. Herkesin yardımına koşardı. Yaz sıcağında kuş, kedi görse onlara su verirdi" diye konuştu.