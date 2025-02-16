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Giriş Tarihi: 16.2.2025 11:28 Son Güncelleme: 16.2.2025 11:30

Antalya’da motosiklet sürücüsü Bahar 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'da aynı yönde seyir halinde olan otomobil ile iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan ve 16 gündür hastanede yaşam savaşı veren Bahar Balcı, (17) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da motosiklet sürücüsü Bahar 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 29 Ocak'ta saat 14.50 sıralarında Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Sokak'ta meydana geldi. Bakılar Mahallesi istikametinden gelip, Hacı Musa Sokak üzerinde seyir halinde olan Kübra K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin E. G. idaresindeki motosiklet ile Bahar Balcı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

AĞIR YARALANDI

Kazada, devrilen motosikletten asfalt yola düşen Bahar Balcı ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ve diğer motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar Balcı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bahar Balcı, Gazipaşa'da yapılan kontrollerin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan talihsiz Bahar, doktorları yaptığı tüm müdahaleye rağmen 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta kaza kurbanı olan Bahar Balcı'nın acı haberini alan yakınları yıkıldı. Bahar, Yenigüney Mahallesi Mezarlağı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Antalya’da motosiklet sürücüsü Bahar 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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