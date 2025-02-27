Antalya’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Korkunç kaza sabah saatlerinde meydana geldi. S.C.'nin kullandığı motosiklet, Karain Caddesi'nden 470 Sokak'a dönmeye çalışan S.T. idaresindeki halk otobüsüyle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü S.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Otobüs sürücüsü, polis ekibince gözaltına alındı. Kaza anı, halk otobüsündeki araç kamerasınca kayda alındı. Acı haberi alan S.C.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.