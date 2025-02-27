Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.2.2025 11:24 Son Güncelleme: 27.2.2025 11:31

Antalya’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü S.C. (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Korkunç kaza sabah saatlerinde meydana geldi. S.C.'nin kullandığı motosiklet, Karain Caddesi'nden 470 Sokak'a dönmeye çalışan S.T. idaresindeki halk otobüsüyle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü S.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Otobüs sürücüsü, polis ekibince gözaltına alındı. Kaza anı, halk otobüsündeki araç kamerasınca kayda alındı. Acı haberi alan S.C.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA