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Giriş Tarihi: 9.11.2024 16:49 Son Güncelleme: 9.11.2024 16:53

Antalya’da orman yangını korkuttu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle artan yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığı belirtilirken, yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da orman yangını korkuttu

Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Servis hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine; 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman yangın işçisi yönlendirildi. Ormanlık alanda rüzgarın etkisi ile büyüyerek devam eden yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahaleye devam ediyor. Yangının sürdüğü bölgenin sarp ve yüksek olması nedeni ile ekipler müdahalede olağan üstü zorluk yaşadığı kaydedildi.

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Antalya’da orman yangını korkuttu
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